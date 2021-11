Shomurodov in nazionale: “Presto rivedrete la vera Roma”

L'attaccante ha lasciato anche un commento sulla Serie A: "Il calcio italiano è più duro di quanto mi aspettassi"

L'attaccante giallorosso in ritiro con la nazionaleuzbeka ha parlato della Roma e delle difficoltà che la sua squadra sta passando: "Sono sicuro che presto rivedrete la vera Roma. Ovviamente per un attaccante segnare è sempre importante: spero di continuare su questa strada". Shomurodov ha poi aggiunto un commento sulla Serie A e sull'obbiettivo che sta percorrendo in nazionale: "Il calcio italiano è più duro di quanto mi aspettassi, ma mi sto adattando. Sogno di andare al Mondiale con l'Uzbekistan".