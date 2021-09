Shevchenko: “Anche la Roma lotterà per lo scudetto”

L'ex bomber ucraino ha parlato della Serie A: "Il Milan dovrà vedersela con Inter, Juve, Napoli e Roma"

Secondo José Mourinho la Roma è inferiore per rosa ad almeno due squadre in questa Serie A mentre le altre se la giocano tutte. Però queste tre partite di campionato hanno convinto tanti che i giallorossi possano lottare per il campionato. A pensarla così è anche Andriy Shevchenko, che ieri era in tribuna a 'San Siro': "Il Milan mi piace, sarà lì fino alla fine per provare a vincere lo scudetto. Concorrenza più agguerrita? L’Inter, che ha cambiato molto ma resta competitiva. E poi Napoli, la Roma. E la solita Juve, è partita male ma sa sempre come rialzarsi. Vedo grande equilibrio, sarà ancora più bello proprio per questo", le sue parole a 'La Gazzetta dello Sport'.