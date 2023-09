Sheriff-Roma, arbitra il lettone Treimanis: primo incrocio con i giallorossi

La stagione sta entrando sempre più nel vivo. Oggi partiranno anche le coppe europee (Champions in primis) e la Roma sarà impegnata nel primo match del girone di Europa League. Giovedì i giallorossi affronteranno lo Sheriff Tiraspol e la Uefa, sul proprio sito, ha ufficializzato arbitro della sfida che sarà il lettone Andris Treimanis. Gli assistenti saranno invece Gudermanis e Spasennikovs con i tedeschi Dingert e Brand rispettivamente come Var e Avar. Aleksandrs Golubevs il quarto uomo. Per Treimanis sarà il primo incrocio con la Roma.