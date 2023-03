Serra torna in campo dopo la lite con Mourinho. Arbitrerà Venezia-Como in Serie B

Entrambi i protagonisti della lite avvenuta in Cremonese-Roma, a distanza di un mese torneranno in campo. Contro la Sampdoria José Mourinho sarà regolarmente in panchina dopo aver scontato le due giornate di squalifica (Sassuolo e Lazio), mentre Marco Serra tornerà ad arbitrare una partita ufficiale. Il fischietto di Torino infatti è stato designato come direttore di gara per il match tra Venezia e Como valida per la 31esima giornata di Serie B dopo lo stop forzato e il deferimento ricevuto dalla Procura Federale.