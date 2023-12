Serie A, tutte le dichiarazioni contro gli arbitri dei club italiani

Da Motta a Sarri: tutte gli attacchi ai direttori di gara

"L'arbitro mi preoccupa, lo abbiamo avuto tre volte come quarto uomo e la sensazione è che non abbia la stabilità emozionale per una gara di questo livello", queste erano state le parole di Mourinho nei confronti di Marcenaro alla vigilia di Sassuolo-Roma. La Procura Federale non ha perso tempo e dopo poche ore ha aperto un procedimento per dichiarazioni lesive. José di nuovo nell'occhio del ciclone e rischia un'altra squalifica a tempo dopo quella che lo aveva tenuto fuori nelle due prime giornate di campionato a seguito del caso Chiffi. Mourinho è l'unico ad attaccare gli arbitri? Assolutamente no, ma è l'unico a rischiare deferimenti. Ecco tutte le altre dichiarazioni contro gli arbitri della stagione 2023/2024.

Tutti gli attacchi agli arbitri in Serie A: — - Thiago Motta contro Nasca dopo Lecce-Bologna 1-1 (3/12/2023): "Ne ha combinata un'altra delle sue. Con lui sono sfortunato. A Torino Nasca non ha detto niente, perché oggi sì?".

- Aurelio De Laurentiis contro Massa dopo Napoli-Inter 0-3 (3/12/2023): "Non facciamo complottismo, non facciamo dietrologia. Ma abbiamo perso per colpa dell'arbitro".

- Il ds del Napoli Mauro Meluso contro Massa dopo Napoli-Inter 0-3 (3/12/2023): "Noi siamo molto scontenti, è una mortificazione che non ci meritiamo e non si meritano i nostri tifosi: l'arbitro Massa è incappato in una giornataccia, che può capitare anche a qualsiasi giocatore".

- MaurizioSarri contro Prontera dopo Salernitana-Lazio 2-1 (25/11/2023): "Errore grave, non può arbitrare a questi livelli".

- Il presidente del Lecce, SticchiDamiani, contro Abisso dopo Lecce-Milan (11/11/2023): "Se per questo schifo di oggi retrocedo vengo a chiedervi i danni. Vergogna, state uccidendo il calcio".

- ThiagoMotta contro Pezzuto dopo Monza-Bologna 0-0 (28/9/2023): "C’è stata una terza squadra in campo che non riesco a capire – ha detto – Sono sinceramente dispiaciuto per l’arbitro, non vorrei essere al posto suo: è come se io iniziassi una partita mettendo dieci giocatori e non undici".

- ClaudioFenucci (ad Bologna) contro Di Bello dopo Juventus-Bologna 1-1 (27/08/2023): "Un errore arbitrale clamoroso ci ha tolto una vittoria certa, visto che c'era un rigore e il rosso".

