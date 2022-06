Serie A, svelato il calendario 2022\23. Passi in avanti per Celik

La Lega comunicherà gli orari delle prime cinque giornate il 30 giugno. Smentito l'interesse dell'Everton per Veretout, è risalita la pista Milan dopo l'incontro tra Massara e Pinto di ieri. Sempre più spazio per l'idea Frattesi

Redazione

Un'annata inedita scandita dal Mondiale in Qatar. Svelato il calendario della Romache parte con la Salernitana, in trasferta, il 13 agosto e già alla terza giornata incontrerà la Juventus di Massimiliano Allegri allo Stadium di Torino, con cui ci rivede in casa il 5 marzo. Per il derby con la Lazio c'è da aspettare fino alla tredicesima giornata del 6 novembre, quando i giallorossi di José Mourinho giocheranno in casa. Il ritorno, invece, è previsto per la ventisettesima giornata, il 19 marzo. Il prossimo 30 giugno verranno pubblicate le informazioni dalla 1a alla 5a giornata di campionato. Giornata di sorteggio anche per la Femminile di Spugna per la Women's Champions League. Il 18 agosto partirà la competizione e la Roma, che giocherà sicuramente in trasferta, potrebbe vedersela con il Glasgow. In caso di vittoria le giallorosse torneranno in campo il 21 per la finale d'accesso al secondo turno di qualificazione.

Roma pronta a chiudere entro il weekend per Celik

La Roma è pronta a chiudere per Celik entro il weekend. Il club giallorosso sta, in questi minuti, definendo gli ultimi dettagli con il Lille (Fonseca ad un passo dalla panchina del club) per il l'arrivo del terzino in Italia. Nelle prossime ore è attesa la fumata bianca della trattativa, con il tecnico José Mourinho che finalmente potrà accogliere il turco che si unirà con la squadra al raduno pre-campionato previsto per il 4 luglio. Inghilterra pista gelata, Francia tiepida, Milano torna a scaldarsi. Il borsino del mercato di Jordan Veretout cambia di ora in ora con Pinto che prova a inserirlo in quasi tutti gli affari di mercato. Il francese, dopo alcuni dissidi con Mourinho e la proprietà, sarà il primo "big" a fare le valigie. Ma bisogna trovare la giusta destinazione e soprattutto il giusto prezzo. Nel 2022 l'ex viola ha giocato solo sei partite da titolare e con l'arrivo di Frattesi per lui non c'è più spazio.

Un nuovo club intanto si iscrive alla corsa per Nicolò Zaniolo: si tratta dell'Hoffenheim, interessato alle prestazioni del classe '99 così come Tottenham, Juve e Milan. Il club tedesco si è fatto vivo in queste ore interessandosi al prezzo di Zaniolo. Le possibilità che il talento della Roma finisca in Bundesliga però, sono limitate e non solo perchè l'Hoffenheim non è di certo tra i sogni dei migliori calciatori europei: Nicolò preferirebbe, in caso di addio ai giallorossi, rimanere in Italia. Daniel Fuzato si è trasferito a titolo definitivo all’Ibiza, ma prima di lasciare la Capitale ha voluto salutare la società giallorossa: “Grazie Roma – le sue parole -, questi 4 anni sono stati incredibili, quando sono arrivato ero un ragazzo pieno di sogni e obiettivi. Ho vissuto intensamente tutti gli allenamenti e le partite, ho sempre cercato di dare il massimo ed essere pronto. Parto felice, sapendo di aver lasciato una famiglia a Roma, grazie ai tifosi, per tutto l’affetto”.

Martina Stella