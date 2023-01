Sampdoria-Udinese: Deulofeu fuori per infortunio al ginocchio destro

Nel lunch match tra Sampdoria e Udinese, terminato 0-1, si è fatto male Deulofeu. Lo spagnolo era rientrato dopo due mesi di stop ed è uscito per un problema dopo 13' dal suo ingresso in campo. L'ex Milan ha lasciato il rettangolo verde con il ghiaccio sul ginocchio destro dopo uno scontro. Si allontana la possibilità di vederlo a Roma. Infatti in questi giorni si era parlato di un possibile interessamento dei giallorossi in caso di partenza di Zaniolo. Queste le parole di Sottil a fine gara: "Deulofeu è un po’ di mesi che è fuori per una distorsione al ginocchio rimediata a Napoli. Oggi ho deciso di metterlo 15 minuti per come si era messa la partita. Ha sentito in uno scontro una piccola vibrazione sull’esterno e abbiamo deciso assieme di sostituirlo per precauzione. Non ha niente di importante, è solo spavento“. L'Udinese dopo la partita, ha rilasciato un comunicato ufficiale sul proprio sito sulle condizioni dell'esterno spagnolo: "All’esito delle valutazioni dei sanitari effettuate dopo la partita, Gerard Deulofeu non ha evidenziato alcun infortunio. Gerard riprenderà regolarmente la preparazione con la squadra martedì"