Serie A, Sampdoria-Sassuolo 2-2: Quagliarella saluta in lacrime

Finisce 2-2 il primo match della 37esima giornata di Serie A tra Sampdoria e Sassuolo. La gara del Ferraris ha poco da dire per le due compagini. La prima è già ufficialmente retrocessa, la seconda naviga tranquillamente nelle zone medie della classifica. Complice, forse, anche quest'aspetto i primi minuti di gara sono entusiasmanti. Nel giro di 10 minuti arrivano 3 gol. Il primo timbro è quello di Gabbiadini che, all'8', sblocca la partita approfittando di un errore di Ferrari in fase di disimpegno. La gioia dura pochissimo, perchè al 9' è già 1-1. Il solito trascinatore Berardi, non perdona Turk tra i pali dei blucerchiati, facendolo capitolare. La gara, in questo frangente, non lascia respirare. Al 10', il Sassuolo si porta in vantaggio con Matheus Henrique che, lasciato da solo in area, di testa, sigla il sorpasso neroverde. Ci sarebbe spazio anche per il terzo gol ma la traversa ferma Berardi dalla sua doppietta personale. Nel secondo tempo i ritmi rimangono alti ma le occasioni vengono meno. Gli ospiti ci provano con Ceide e Pinamonti senza, però, trovare la via della porta. La rete arriva per la Sampdoria, al 78', quando Erlic è protagonista di uno sfortunato autogol dopo un intervento di Consigli. Nel finale, c'è tempo per il saluto di Fabio Quagliarella al pubblico di casa. Per lui, questa, potrebbe essere la sua ultima partita con la maglia della Sampdoria. Tanti i cori dalle tribune che hanno fatto crollare l'attaccante in un vistoso pianto.