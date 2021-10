Serie A, Pellegrini inserito nella top undici della settimana

Il capitano giallorosso è stato scelto tra i migliori dell'ultima giornata di Serie A

Lorenzo Pellegrini è stato inserito nell'undici titolare della settima giornata di serie A . Lo riporta whoscored.com, che sceglie il capitano giallorosso al centro del campo nella squadra della settimana. Questo a dimostrazione che il contratto firmato fino al 2026 e la doppia discutibile ammonizione che gli hanno fatto saltare il derby, hanno dato ancora più adrenalina al numero 7 romanista, che non sembra volersi accontentare. Il gol e le numerose giocate di qualità contro l'Empoli ne sono il lampante esempio.

Pellegrini è l'unico giallorosso presente in una 'top undici' quasi completamente ad appannaggio di Bologna (Theate, Hickey e Barrow) ed Hellas Verona (Faraoni, Dawidowicz e Simeone). Theo Hernandez, Tonali e Candreva gli altri migliori in mezzo al campo, con Handanovic come estremo difensore.