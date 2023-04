Serie A, Lecce-Udinese 1-0: i salentini ritrovano il successo dopo 8 gare

Il Lecce ritrova il sorriso e lo fa grazie ad un calcio di rigore trasformato da Strefezza al 62' che stenda l'Udinese con un sofferto 1-0. Nel match giocato al "Via Del Mare", la formazione guidata da mister Baroni rivede i tre punti che mancavano dal 19 febbraio, dalla trasferta di Bergamo finita 1-2, e sale in classifica a quota 31 punti, allontanandosi dalle zone più calde. Adesso i punti di vantaggio sul Verona terzultimo sono cinque. I friulani invece, dopo lo stop all'Olimpico contro la Roma e la caduta a Bologna, steccano, nuovamente, lontano dalla "Dacia Arena". Nella prima frazione di gioco sono i giallorossi a spingere sull'acceleratore prima con Oudin che sfiora il gol e poi con un ispirato Strefezza. I bianconeri sbagliano molto in fase d'impostazione, regalando campo agli avversari. Il primo squillo degli ospiti arriva con Lovric che costringe Falcone agli straordinari. Nella ripresa la storia non cambia, è sempre il Lecce a fare la partita e a creare occasioni. Di Francesco si divora il vantaggio a due passi da Silvestri e poi rimedia con un gol, ma in fuorigioco. Al 60' l'episodio che decide la gara: contatto in area tra Gendrey e Udogie, il Var interviene e comanda il calcio di rigore per i salentini. Dal dischetto, Strefezza non fallisce e porta avanti i suoi. Nel finale, forcing dell'Udinese che deve fare i conti però con un Falcone insuperabile, soprattutto sulla conclusione di Ehizibue.