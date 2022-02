Serie A, la stagione 2022/23 inizierà il 14 agosto: il comunicato della Lega

Abolita anche la regola del doppio gol in trasferta in Coppa Italia

La Lega Serie A ha comunicato tramite una nota stampa le decisioni prese durante l'assemblea di oggi. "Il Vicepresidente Luca Percassi ha inizialmente informato i presenti su due importanti decisioni di carattere sportivo assunte nell’ultimo Consiglio di Lega: le date della prossima stagione sportiva, che inizierà il 14 agosto 2022, e la modifica della regola del gol doppio in trasferta, abolita, in uniformità con quanto già avviene nelle Coppe europee, dalla Coppa Italia 2022/2023. L’Amministratore Delegato Luigi De Siervo ha in seguito illustrato alle Società la progettualità della Lega Serie A per i prossimi mesi, nei quali sarà implementata e rafforzata la presenza della Lega in diversi mercati internazionali, con l’apertura di nuovi uffici di rappresentanza e la possibile disputa di un torneo negli Stati Uniti durante il fermo attività coincidente col Mondiale in Qatar" si legge nel documento. Sull'elezione del Presidente di Lega: "Si è provveduto inoltre all’esame dei curricula e delle candidature. L'elezione sarà oggetto della prossima Assemblea già convocata per il 3 marzo. Per la nomina, come previsto dal vigente Statuto, servirà il voto favorevole della maggioranza semplice delle Associate aventi diritto al voto".