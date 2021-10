Serie A, la Salernitana vince in casa del Venezia. Pari tra Spezia e Genoa

I risultati dell'anticipo delle 18:30

Si chiude l'anticipo delle 18:30, che ha visto affrontarsi Spezia-Genoa e Venezia-Salernitana. Lo scontro salvezza tra i due club liguri si è concluso con un pareggio: i bianconeri erano passati in vantaggio con un autogol di Sirigu, ma all'86' Criscito ha realizzato il rigore dell'1-1. Vince invece la Salernitana in casa del Venezia. I campani hanno battuto all'ultimo minuto per 2-1 gli uomini di Zanetti, che erano passati in vantaggio con la rete di Aramu. Al 61' Bonazzoli ha realizzato la rete del pareggio e, al 95', Schiavone ha segnato il gol vittoria. Il Venezia è poi rimasto in dieci al 67' per l'espulsione di Ampadu.