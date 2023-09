Serie A, incontro tra arbitri e allenatori: Mourinho è assente

Lo Special One non si è presentato all'appuntamento tenutosi a Lissone. Il mister giallorosso, ha invece presenziato ad un evento Adidas. Al suo posto, a rappresentare la società, il segretario generale Maurizio Lombardo

Questo pomeriggio, a Lissone, si è tenuto un incontro tra gli allenatori della Serie A e l'Associazione Italiana Arbitri per cercare di avvicinare le parti e far comprendere meglio le scelte che i direttori di gara prendono durante le partite. Secondo quanto riportato dal Messaggero, all'appuntamento era assente José Mourinho. Il tecnico portoghese, che invece ha presenziato ad un evento Adidas, ha deciso di non prendere parte all'incontro mandando, al suo posto, il Chief Football Operating Officer della società giallorossa, Maurizio Lombardo. Il tecnico portoghese, però, non è stato l'unico a non presentarsi. Anche Maurizio Sarri, ha disertato il colloquio con gli arbitri.