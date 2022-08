Il CIES mette la Roma sesta in Serie A dopo l’Atalanta

La Roma è prima in classifica con 6 punti, insieme a Napoli ed Inter, dopo due giornate di campionato. Ma questo non basta al CIES Football Observatory. Il nuovo studio del CIES, riportato su football-observatory.com, fissa le previsioni sulle classifiche dei vari campionati tenendo conto di una serie di variabili come prestazioni delle ultime stagioni, tasso di esperienza dei giocatori in rosa e valore di mercato dei calciatori. Per quanto riguarda la Serie A 2022/2023, è l'Inter la favorita per il titolo finale. Dietro ai nerazzurri il Milan, il Napoli, la Juventus, l'Atalanta e, solo sesta, la Roma. Settima posizione per la Lazio.