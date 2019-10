Serie A Femminile, Roma-Empoli: la formazione ufficiale giallorossa – FOTO

Tempo di tornare al Tre Fontane per le giallorosse di Betty Bavagnoli. Archiviato il doppio impegno con le nazionali, la Roma Femminile scende in campo per la Serie A contro l’Empoli, partita valevole per il terzo turno di campionato. Tante conferme per l’allenatrice romanista, che si affiderà allo zoccolo duro italiano e alla spina dorsale usata anche dal ct azzurro Milena Bertolini: Giugliano, Bonfantini, Serturini e Bartoli partiranno infatti nell’undici titolare. Questa la formazione della Roma: