Serie A, De Siervo contro la Roma: “Trattative parallele per diritti TV sono lesive”

Non accenna a placarsi la polemica intorno alla Lega Serie A . Dopo la vicenda legata all'indice di liquidità è arrivata oggi una dura lettera scritta dall'Amministratore Delegato De Siervo nei confronti di Pietro Berardi , CEO della Roma , additato di di aver portato avanti trattative parallele in privato per i diritti tv. Questo il testo:

Faccio seguito a quanto da Lei comunicato "candidamente" in Assemblea, per chiederLe formalmente quando, in base a quale titolo e in forza a quale mandato la AS Roma ha "negoziato" la licenza in oggetto (una proposta BeIN per Area MENA presentata in assemblea l'altro ieri, ndr).