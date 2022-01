Sergio Oliveira partecipa all’evento ‘Passaggio di memoria’

Le parole del portoghese: "Da quando sono arrivato al club ho capito il legame con la città e questo è una grande responsabilità per noi, quella di mostrare al mondo il meglio che Roma può offrire"

Nella giornata della memoria Sergio Oliveira ha partecipato all'evento 'Passaggio di Memoria' organizzato dalla Fondazione Museo per la Shoa e l'Università degli studi di Roma Tre. Il portoghese, prima di donare a Edith Bruk (testimone dell'Olocausto) la maglia della Roma, ha preso la parola: "Da quando sono arrivato al club ho capito il legame con la città e questo è una grande responsabilità per noi, quella di mostrare al mondo il meglio che Roma può offrire. So benissimo che oggi è un giorno importante per questa città e sono onorato di essere qui, vi ringrazio".