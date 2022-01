Sella: “Roma deludente. Mourinho dovrebbe lavare i panni sporchi in casa”

Le parole dell'ex giocatore: "Il problema è che oltre alla discontinuità tra una partita e l'altra, a volte durante la gara stessa la squadra ha momenti in cui perde la tensione e la concentrazione"

Come giudicare la Roma? Mi aspettavo qualcosa di più, il problema è che oltre alla discontinuità tra una partita e l'altra, a volte durante la gara stessa ha momenti in cui perde la tensione e la concentrazione. I gol subiti sono dovuti alla poca attenzione dei giocatori, una squadra che è sopra 3-1 se rimane attenta non può perdere così.

Quale aspetto di Mourinho alla Roma la lascia più perplesso? In campo la Roma ha un'idea di gioco prevalentemente difensiva, prima cerca di non prendere gol. Non propone un calcio offensivo, non porta tanti uomini nella metà campo avversaria.