“Sei unica”, gli auguri social e il regalo di Zaniolo per la festa della mamma

Il talento giallorosso ha voluto fare gli auguri alla madre in occasione della giornata a loro dedicata

L'8 maggio è per tutti, grandi e piccoli, la festa della mamma. Anche Nicolò Zaniolo tramite il suo account ufficiale Instagram ha voluto fare gli auguri alla madre, Francesca Costa: "Tanti auguri a te, sei unica". Questa la didascalia scelta dal numero 22 giallorosso a cui ha fatto seguito la risposta della diretta interessata: "Tu lo sei". Successivamente la mamma ha pubblicato sui social una foto del regalo che il classe '99 ha fatto recapitare a casa, ovvero un orso fatto interamente di rose. "Grazie al mio principe biondo... ti amo tanto", questo il ringraziamento per la speciale sorpresa. Zaniolo scenderà in campo domani insieme alla squadra nella difficile e importante trasferta di Firenze, che dal 2010 al 2016 è stata la casa sua quando giocava nelle giovanili viola.