Scontri A1, Gravina: “Punizione severa ma dobbiamo assicurare rispetto per le regole”

Gabriele Gravina, a margine dell'evento di presentazione delle nuove maglie della Nazionale italiana, è tornato sugli scontri avvenuti sull'A1 tra i tifosi della Roma e quelli del Napoli: " La soluzione è una sola: individuare i colpevoli singolarmente e punirli. Fino a quando non sarà possibile, vuoi per questioni tecnologiche vuoi per disponibilità dei soggetti interessati che possono comunque essere le società e gli organi di polizia, l'unica ora è rispettare la posizione del Ministero dell'Interno". Questo il primo messaggio lanciato dal numero 1 del calcio italiano che ha poi concluso: "Capisco che è una norma che punisce in maniera decisa e forte non solo chi si è macchiato di questi atti di violenza, ma dobbiamo assicurare rispetto per le regole e la dignità delle persone. Quanto avvenuto in quel tratto di autostrada grida vendetta. Credo che sia uno spot bruttissimo per il calcio italiano e tutto il Paese".