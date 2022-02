Scarnecchia: “Presto per giudicare Mourinho. Alla Roma serve un mental coach”

Le parole dell'ex centrocampista: "Lo giudicherò tra tre anni. Il telaio della Roma è buono, davanti è forte e sta prendendo fiducia, è rientrato Pellegrini. Serve pazienza, non bisogna distruggere"

"Cose del genere non dovrebbero uscire dallo spogliatoio. Un uomo vero si deve sentire colpito. In campo vanno i giocatori, non il tecnico. E' chiaro che anche l'allenatore dovrà modificare qualcosa ma l'impressione è che ci siano a volte situazioni di rallentamento mentale: i ragazzi arrivano secondi, c'è forse un problema di approccio e autostima. Per questo torno a dire che ci vorrebbe un mental-coach. Dovrebbero parlare con qualcuno al di fuori dell'allenatore. Il tecnico ti trasferisce determinati concetti e può fare solo parzialmente il mental-coach"

Come va giudicato Mou per questa stagione? E' presto per giudicare, è andato a corrente alternata ma sono passati sei mesi. Può cadere in qualche fragilità, sta cercando di farsi capire e non lo capiscono: il gruppo non si crea in 5 mesi. Ripeto, deve migliorare sotto qualche aspetto e i ragazzi devono capire cosa vuole l'allenatore. Lo giudicherò tra tre anni. Il telaio della Roma è buono, davanti è forte e sta prendendo fiducia, è rientrato Pellegrini. Serve pazienza, non bisogna distruggere. Mou va tenuto e incoraggiato. Gente che guadagna tanti milioni all'anno si impressiona per certe dichiarazioni?