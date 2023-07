Scamacca-Morata, lotta a due con il Milan. Presentata la nuova maglia targata Adidas

Sarri e Osimhen, quanti elogi per Mourinho

O lo ami o lo odi. José Mourinho è sempre stato divisivo nella sua carriera ma nelle ultime ore ha ricevuto dei grandi attestati di stima da due celebri avversari, Maurizio Sarri e Victor Osimhen. L'allenatore della Lazio in un'intervista rilasciata ai microfoni di SportItalia ha parlato proprio del rapporto con lo Special One: "Io personalmente non ho rivalità con lui. Mi sta simpatico, ho avuto modo di parlare con lui, è intelligente. In un Chelsea-United è successa una cosa dove poteva approfittarne mediaticamente e non l'ha fatto". L'attaccante del Napoli invece, ai microfoni di un portale nigeriano, ha raccontato un curioso aneddoto riguardante sempre il portoghese: "Dopo che qualcuno mi ha pestato il polso e si è sbucciato, Mourinho è venuto da me e mi ha detto: 'Bel gol, ma non farlo. Non provare a tuffarti. Continua così, sei sulla strada giusta". Gli ho detto che non simulo, che ero stato spinto". Osimhen ha poi continuato con gli elogi: "Sentire questo tipo di complimento da Mourinho, proprio nel bel mezzo della partita, per me è una sensazione incredibile. Sentire queste parole arrivare da un uomo di questo tipo, il migliore al mondo se non sbaglio, per me è solo il carburante di cui ho bisogno per continuare".