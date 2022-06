Scade il contratto di Santon: addio alla Roma dopo quattro anni

La Roma termina uno dei rapporti meno brillanti della sua storia. Oggi, 30 giugno 2022, scade dopo quattro anni il contratto diSanton. Epilogo arrivato con un anno di ritardo vissuto fuori rosa dal terzino destro, arrivato a Trigoria nel luglio 2018 con Zaniolo nell'affare che avrebbe portato Nainggolan all'Inter. Impiegato a fasi alterne da Fonseca, Mourinho non lo ha mai visto e lo ha escluso dalla rosa già dai primi giorni di ritiro l'estate scorsa insieme ad altre personalità come Fazio, poi andato alla Salernitana a gennaio. In quattro anni, anzi tre, ha indossato la maglia giallorossa 53 presenze tra Serie A e coppe collezionando 3 assist. Si chiude quindi definitivamente la sua esperienza a nella Capitale in realtà mai decollata, contraddistinta da offerte di trasferimento rifiutate - piaceva in Turchia e Grecia - e tentativi di rescissione falliti senza parlare del lauto stipendio percepito nonostante l'impiego pari a zero.