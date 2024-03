Sassuolo-Frosinone, ammoniti Doig e Thorstvedt: entrambi saltano la Roma

Giallo per tutti e due i calciatori neroverdi che, essendo diffidati, non potranno essere della partita di domenica prossima all'Olimpico

Domenica 17 marzo la Roma scenderà in campo all'Olimpico contro il Sassuolo. Non saranno sicuramente del match sia Doig che Thorstvedt. I due calciatori neroverdi, infatti, sono stati ammoniti nella gara contro il Frosinone ed essendo diffidati saranno costretti a rimanere out per la trasferta nella Capitale. I giallorossi, prima di vedersela con la squadra di Ballardini, dovranno affrontare la Fiorentina e il ritorno di Europa League contro il Brighton.