Sassuolo, Dionisi: “Tante chiacchiere su Frattesi. Sta recuperando il tempo perso”

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa dopo la partita con l'Udinese. Queste le sue parole su Frattesi: "Davide ha avuto una buona crescita l'anno scorso, ha iniziato la preparazione un pochino chiacchierato e ora sta cercando di recuperare il tempo perso. È una mezzala nata ma l'anno scorso ha giocato a due e ha fatto bene, quest'anno abbiamo deciso di sfruttarlo per le sue qualità. Sta crescendo, può crescere, ha potenziale per creare occasioni pericolose più di una volta in una partita, tant'è che oggi è entrato spesso in area, dobbiamo sfruttare queste caratteristiche perché diventa un attaccante".