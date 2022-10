Sassuolo, Dionisi: “L’Inter con la Roma meritava di vincere”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Serie A di domani contro l'Inter. Queste le sue parole: "Domani giochiamo con una delle squadre candidate alla vittoria finale, che lotterà fino alla fine e ne sono sicuro. Dovremo scendere in campo con equilibrio e umiltà domani. L'Inter con la Roma meritava di vincere, con il Barcellona ha fatto una partita da Inter. Sono state due gare diverse, due atteggiamenti diversi e credo che l'Inter abbia fatto bene in entrambe le sfide, poi dopo si tende a parlare del risultato positivo e negativo. Mi aspetto una squadra che verrà da noi per vincere e noi la affronteremo per vincere".