Sassuolo, Dionisi: “Faccio ancora fatica a vedere Mourinho come un collega”

Il tecnico su Roma-Sassuolo: "Lui era alla millesima panchina, io alla terza in Serie A"

L'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha rilasciato un'intervista all’inserto AM. Tra le tante domande fatte, Dionisi ha parlato anche di quando in occasione di Roma-Sassuolo ha incontrato Josè Mourinho. Queste, le sue dichiarazioni: “Sfruttai i mesi senza squadra per studiare e trascorsi anche tre giorni a seguire gli allenamenti di Guardiola a Monaco. Delle sedute di Pep mi impressionarono l’intensità e la sua partecipazione nell’allenamento. Faccio ancora fatica a vederlo come un collega, Guardiola. E la stessa cosa mi è capitata con Mourinho. In Roma-Sassuolo lui era alla millesima panchina, io alla terza in Serie A”.