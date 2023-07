Sassuolo, Carnevali: “Senza offerte congrue Frattesi rimarrà con noi”

Le parole del dirigente neroverde: "Adesso non c'è stata alcuna trattativa definitiva. Non abbiamo la necessità di cederlo"

Giovanni Carnevali è tornato a parlare di Frattesi. L'amministratore delegato del Sassuolo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio Sport nelle quali ha fatto il punto sulla situazione che riguarda il centrocampista neroverde, al centro di tante trattative di mercato: "Non so quale sia la squadra perché adesso non c'è stata alcuna trattativa definitiva. Nel momento in cui ci saranno lo comunicheremo al giocatore. Con lui abbiamo un ottimo rapporto, è un ragazzo straordinario e cercheremo di accontentarlo con quelle che potrebbero essere le sue richieste". Queste le prime parole di Carnevali che ha poi concluso: "Una cosa è certa, se non troviamo un accordo economico che riteniamo giusto, che deve essere congruo al valore del giocatore senza le cifre spropositate che a volte si leggono, non abbiamo la necessità di cederlo. Può anche essere che la prossima stagione ripartiamo con lui".