Santos, vittoria col Gremio 2-1: Marcos Leonardo segna e bacia la maglia

Marcos Leonardo torna in campo col Santos ed è subito decisivo. Il club paulista vince in rimonta 2-1 contro il Gremio. L’obiettivo della Roma ha messo a referto il gol dell’1-1 e ha esultato con i propri tifosi baciando la maglia. La trattativa prosegue e Pinto conta di avere l’attaccante a gennaio. Il classe 2003 non verrà in questa sessione, ma la sua volontà è di giocare in maglia giallorossa e verrà accontentato nel nuovo anno.