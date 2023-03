Sampdoria, Zanoli: “Dobbiamo fare punti contro la Roma”

Le sue parole: "Si ragiona ovviamente sempre gara per gara. Però sappiamo che abbiamo partite determinanti e deve essere uno stimolo"

Alessandro Zanoli, giocatore della Sampdoria, ha rilasciato un'intervista a Tuttomercatoweb. Il numero 59 ha parlato della salvezza della Samp e della prossima sfida contro i giallorossi. Queste le sue parole: "Dobbiamo fare dei punti a Roma, occorre fare risultato sicuramente. Si ragiona ovviamente sempre gara per gara. Però sappiamo che abbiamo partite determinanti e deve essere uno stimolo per tutti giocarle perchè ti danno una carica incredibile". Domenica è in programma il match tra la Roma e la Sampdoria alle ore 18. La squadra di Mourinho deve tornare a vincere dopo i due ko di fila con Sassuolo e Lazio.