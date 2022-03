Sampdoria, trauma al ginocchio sinistro per Colley: in dubbio per la Roma

Out anche Caputo. L'attaccante ha svolto una seduta di scarico programmata

La Sampdoria torna ad allenarsi con la Roma nel mirino dopo due giorni di riposo. Oltre ai nazionali, all'allenamento di Giampaolo non ha partecipato Omar Colley. Il gambiano, che ha anche rifiutato la chiamata del Gambia, è rimasto a riposo per recuperare dal trama contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro rimediato contro lo Spezia. Il difensore sfrutterà la pausa per sottoporsi a tutte le terapie necessarie, ma il suo recupero per la sfida ai giallorossi del 3 aprile non è scontato. Neanche Caputo ha lavorato con i compagni. Per l'ex Sassuolo, però, si è tratta solo di una seduta di scarico programmata.