Sampdoria, tattica e palle inattive alla vigilia della Roma: attesa per Thorsby

I blucerchiati sono scesi in campo stamattina: nessuna comunicazione sul centrocampista, che resta il grande dubbio della vigilia

Vigilia di Sampdoria-Roma, con le squadre oggi in campo per definire gli ultimi dettagli prima della sfida di Marassi. Questa mattina rifinitura anche per i blucerchiati: come riporta il sito ufficiale dei doriani, Marco Giampaolo e il suo staff hanno diretto una seduta caratterizzata da esercitazioni tattiche e sviluppo delle palle inattive. Programmi di recupero agonistico per Mikkel Damsgaard e Manolo Gabbiadini. Si attendono solo i convocati ufficiali, con il grande dubbio da sciogliere per Thorsby.