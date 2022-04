Sampdoria-Roma, le formazioni dei quotidiani: c’è Ibanez, Abraham unica punta

Assenti Zaniolo e Veretout. L'inglese ancora unico terminale offensivo con Pellegrini e Mkhitaryan sulla trequarti. Confermati Zalewski e Karsdorp sulle fasce

Questo pomeriggio alle 18, la Roma tornerà in campo contro la Sampdoria nella trentunesima giornata di campionato. Le due settimane di sosta per le nazionali hanno riconsegnato alla Roma uno Zaniolo infortunato. Mourinho, oltre Spinazzola, dovrà fare a meno del numero 22 per un problema muscolare e di Veretout che non si è allenato per tutta la settimana. A centrocampo si scalda Oliveira che accompagnerà Cristante. L'unica punta Abraham sarà sostenuta, invece, da Pellegrini e Mkhitrayan. Sulle fasce agiranno ancora Karsdorp e Zalewski. Davanti a Rui Patricio ci sarà il classico terzetto con Smalling, Mancini e Ibanez, confermato dopo la buona prestazione nel derby e preferito a Kumbulla.