Sampdoria-Roma, biglietti per il settore ospiti in vendita da martedì 29 marzo

I giallorossi dopo la sosta ripartiranno da Marassi. Il club blucerchiato ha comunicato data e modalità d'acquisto per i tagliandi

Tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, la Sampdoria rivela le modalità d'acquisto dei biglietti per il settore ospiti per la partita contro la Roma in programma il prossimo 3 aprile alle ore 18. La vendita dei tagliandi partirà alle 10 di martedì 29 marzo. La ricevitoria abilitata è Ticket One e il costo del biglietto sarà di 25 euro. Al termine della sosta per le nazionali, i giallorossi dovranno confermare gli ottimi miglioramenti mostrati nel derby su un campo difficile come quello di Marassi per continuare a lottare per un posto in Europa.