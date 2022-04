Sampdoria, Ekdal verso il forfait contro la Roma: pronto Vieira

Il centrocampista svedese va verso l'esclusione dai convocati per una fastidiosa fascite plantare. Può giocare Vieira al suo posto

Si avvicina la ripresa del campionato, con la Roma impegnata in casa della Sampdoria domenica alle 18. Una sfida insidiosa contro una squadra non ancora salva, ma che rischia di dover fare a meno di qualche pedina importante. Come riporta 'sampnews24.com', infatti, Albin Ekdal è in dubbio per la sfida con i giallorossi a Marassi a causa della fascite plantare che lo ha già costretto ai box per Polonia-Svezia. Il centrocampista è tornato ieri a Bogliasco e ha svolto solo terapie, pensare a una sua convocazione contro la Roma appare già complicato. Al suo posto potrebbe giocare Ronaldo Vieira. Ieri allenamento individuale anche per Damsgaard, Gabbiadini, Giovinco e Conti.