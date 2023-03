Sampdoria, doppio allenamento in vista della Roma: differenziato per Winks

La Sampdoria corre in campo in vista del match contro la Roma (2 aprile alle 18). I blucerchiati, ancora privi degli 8 nazionali, quest'oggi hanno svolto una doppia seduta d'allenamento. Nella mattinatalavori aerobici e possessi mentre nel pomeriggiopartitella in famiglia ad alta intensità. Stankovic ha dovuto ancora fare a meno di Audero che ieri ha iniziato la riabilitazione dopo l'operazione alla spalla, ma anche di Conti, De Luca e Lammers (assenti anche ieri) ai quali si è aggiunto Harry Winks che ha svolto una seduta differenziata. Per domani è prevista una nuova doppia seduta.