Sampdoria, Colley non si è allenato per problemi intestinali. Domani doppia seduta

Oggi la Sampdoria ha ripreso gli allenamenti in vista del posticipo di lunedì contro la Roma. Oltre a Manuel De Luca, impegnato con l'iter di recupero, e Jeison Murillo, sottoposto a cure, non hanno preso parte alla ripresa Omar Colley, causa problemi intestinali, ed Harry Winks, come riporta sampdoria.it. Domani in programma una doppia seduta.