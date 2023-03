Sampdoria, Amione: “Andiamo a Roma per vincere”

Il difensore blucerchiato: "Siamo sempre con Stankovic, vogliamo vincere e fare punti. Il mio futuro? Adesso penso solo alla Sampdoria, poi in estate vedremo"

"Sappiamo che stiamo attraversando un momento difficile, ma non molliamo mai. Domenica ci aspetta la sfida con la Roma, vogliamo vincere" ha detto Bruno Amione , difensore della Sampdoria, parlando a margine della Charity Dinner di Stelle nello Sport, come riporta TMW.

Con la Roma mancherà Nuytinck, un pilastro della difesa della Samp "Bram è fondamentale per noi, ma abbiamo giocatori in grado di sostituirlo bene".

Quanto è stato importante per te Stankovic? "Molto, mi ha dato subito fiducia, sono cresciuto tanto con lui. Mi ha fatto giocare con continuità ed ho preso fiducia, sto facendo bene ora".

A Roma ci saranno almeno 700 tifosi della Sampdoria. Quanto sono importante per voi in questa scalata verso la salvezza? "Sono sempre al nostro fianco, sono davvero importanti per noi".