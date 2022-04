Samp-Roma, Mourinho si alza per protestare e sbatte la testa sulla panchina

Piccolo inconveniente per lo Special One che per la fretta di alzarsi ha sbattuto involontariamente

Redazione

Piccolo problema per Mourinho, l'allenatore portoghese si è alzato improvvisamente per protestare nei confronti dell'arbitro Manganiello e per la fretta ha sbattuto la testa sulla base alta della panchina. Lo Special One non ha gradito la decisione dell'arbitro di fischiare un fallo di Mancini su Caputo. Tanti i duelli tra il centrale giallorosso e l'ex Sassuolo in questa partita che fino a questo momento è stata corretta con pochi ammoniti.