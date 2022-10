Samp-Roma, Mourinho meglio del Var. Esclama in diretta: “Tranquilli, è rigore”

Lorenzo Pellegrini porta in vantaggio la Roma su calcio di rigore per mano di Alex Ferrari e arrivato dopo il check del Var. Un controllo di cui non avrebbe avuto bisogno José Mourinho, certissimo già prima del controllo che fosse penalty in favore dei giallorossi. Già in diretta, l'allenatore giallorosso ha esclamato 'È sicuramente rigore!'Poi Nuno Santos si è girato cercando conferme, ma con Mourinho che ha ribadito senza nessun tipo di dubbio: "Tranquilli, tanto è rigore". Una scena simile a quella di giovedì a Siviglia, in cui lo Special One aveva esultato addirittura prima del controllo del Var per il gol di Belotti convalidato. Una reazione completamente opposta, ovviamente, a quella di Dejan Stankovic che invece si è rivolto al IV Uomo: "Ma che rigore è?"