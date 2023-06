Salvini dopo la sconfitta della Roma in Europa League: “Mi è dispiaciuto davvero”

L’ex premier, Mario Draghi, tifoso romanista: “Un disastro, non commentiamo i fatti avvenuti ieri sera”.

“Mi è dispiaciuto per la Roma, mi è dispiaciuto davvero”. ha detto il vicepremier Matteo Salvini, presente al ricevimento ai giardini del Quirinale per la festa della Repubblica, commentando la sconfitta subita dalla Roma nella finale di Europa League contro il Siviglia. Presente anche l’ex premier, Mario Draghi, tifoso romanista: “Un disastro, non commentiamo i fatti avvenuti ieri sera”.