Salernitana scatenata sul mercato: fatta per Bronn e Candreva. Ora Maggiore

La Salernitana si prepara all'esordio in campionato contro la Roma sul campo, ma anche e soprattutto sul mercato. La società di Iervolino in queste ore è scatenata, il ds Morgan De Sanctis ha chiuso per altri due colpi e lavora per un terzo acquisto. Dopo Vilhena, già ufficiale, i campani hanno definito gli arrivi di Dylan Bronn dal Metz e Antonio Candreva dalla Sampdoria. Il difensore tunisino vestirà la maglia della Salernitana a titolo definitivo e, come riporta 'Sky Sport', è pronto a sbarcare anche il jolly ex Lazio e Inter. Per Candreva sono stati definiti gli ultimi dettagli, domani arriverà in città. Un rinforzo notevole per Nicola, che presto potrebbe abbracciare anche Giulio Maggiore. La Salernitana ha offerto un quadriennale al giocatore, vuole stringere in fretta anche con lo Spezia. Difficilmente sarà un colpo chiuso entro la prima di campionato, a differenza di Bronn e Candreva per cui ovviamente va valutata la loro eventuale presenza contro la squadra di Mourinho domenica sera.