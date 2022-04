Salernitana, Sabatini deluso da Fazio: “Non pensavo potesse fare certi errori”

Il ds dei campani non ha nascosto l'opinione sul centrale ex Roma: "Alcuni non li faceva neanche in giallorosso"

Tra le protagoniste assolute del mercato di gennaio c'è stata la Salernitana di Walter Sabatini, che ha portato all'Arechi anche due ex romanisti come Federico Fazio e Diego Perotti. Il difensore argentino si è preso subito il posto da titolare, ma il ds granata è rimasto comunque deluso: "Mai avrei immaginato che potesse commettere certi errori, alcuni non li ha mai fatti nemmeno ai tempi della Roma - ha detto Sabatini a 'Telecolore' -. La collocazione in campo non può essere un problema, ma mi sento di spezzare una lancia a suo favore rispetto al rigore dato al Torino. È Belotti che sbilancia Fazio con una leggera spinta, il fallo era per la Salernitana. Ma da Federico non mi aspettavo sbagli del genere. Resta un calciatore affidabile, sono sicuro che Nicola non rinuncerà mai a lui perché è fondamentale anche all'interno dello spogliatoio". Sabatini non nasconde un po' di delusione per il rendimento di Fazio, espulso contro il Torino nell'ultima giornata.