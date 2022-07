Salernitana-Roma, non c’è il permesso per aprire tutta la Curva Nord dell’Arechi

La parte superiore della Curva Nord dello stadio Arechi, il settore popolare del tifo, potrebbe accogliere nuovamente la torcida granata tra qualche mese e non in concomitanza con l'esordio in campionato a cospetto della Roma in programma il 14 agosto .

Anzi, è corsa contro il tempo per convincere le autorità competenti a concedere metà della parte inferiore come accaduto, dopo 48 ore di pressione totale, nella sfida con l'Udinese. "Non dipende da me, ma da Comune e Prefettura. Posso dire che c'è un gruppo di professionisti che alacremente lavora ogni giorno su tutti i fronti, compreso quello dello stadio. Ci hanno promesso una parziale apertura in vista dell'inizio del campionato, ma stiamo notando che ci sono delle difficoltà. Andiamo avanti, sapendo che ci sono autorità superiori che devono prendere le decisioni e non certo la Salernitana" ha detto il presidente Iervolino, a quanto pare anche piuttosto seccato, come riporta Tuttosalernitana