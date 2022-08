Salernitana-Roma, all’Arechi sarà installato almeno uno dei due maxischermi

Lavori in corso allo stadio di Salerno dove debutteranno in campionato i giallorossi di Mou

Allo stadio Arechi da tempo sono state prese le misure per l’arretramento delle panchine, i lavori però non sono ancora iniziati. Dovrebbe invece essere installato per la gara contro la Romaalmeno uno dei due maxischermi previsti, come riporta tuttosalernitana.com.