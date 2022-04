Salernitana, Ribery: “Contro la Roma sarà dura ma dobbiamo fare punti”

L'attaccante francese: "Credo ancora nella salvezza. Bello rivedere Mou, non è mai stato il mio allenatore, però abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto"

"Perché ho accettato la Salernitana? Semplice: la passione, l'amore per questo sport. È la mia vita. E io, ancora oggi, sono felice al campo, mi sento bene con il mio corpo, con i compagni e so che posso trasmettere esperienza ai ragazzi più giovani. La mia carriera non è venuta per caso: è il frutto di tanti sacrifici abbinati alla gioia di giocare a calcio. Che tu lotti per la Champions o per salvarti, parte tutto dalla fame e dalla passione che hai" ha detto Franck Ribery intervistato da Tuttosport.