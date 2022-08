Salernitana, De Sanctis: “Avremo difficoltà contro la Roma”

"Radovanovic, Bradaric, Gyomber, Lovato, Mazzocchi, Boultam, Sambia e Jaroszynski sono infortunati. È questo il motivo principale per cui avremo delle difficoltà contro Parma e Roma ". Queste sono le parole di Morgan De Sanctis in conferenza stampa in vista della prima giornata di campionato che si giocherà domenica alle 20:45 contro i giallorossi.

Il ds della Salernitana aggiunge: "Bisogna contestualizzare tutto in modo razionale, se non avessimo l'infermeria piena non saremmo così in difficoltà. Questo è un dato di fatto. Dico, però, che è stato un errore annunciare arrivi imminenti. Non dovevamo agire così. Io preferisco che arrivino i migliori calciatori possibili fosse anche nelle ultime giornate di mercato. Ovvio, partire bene è importante. Roma a parte, il calendario propone subito degli scontri diretti e ne sono consapevole ma farsi soffocare dall'ansia sarebbe un errore. È troppo più importante guardare a lungo termine. Prenderemo calciatori forti, li metteremo al posto giusto al prezzo giusto".