Sabatini sui giovani: “A Roma ho visto carriere rovinate solo per ambire ai soldi”

Walter Sabatini torna a parlare, come sempre mai banale anche sulla questione dei giovani. Di certo all'ex ds giallorosso non è mai mancato il coraggio: “Dicono che in Italia ci sia carenza di talenti, ma Roma ha 2 milioni e mezzo di abitanti e il 30% di giocatori di A e B provengono da lì - le sue parole a 'Il Bello del Calcio' -. Non c'è carenza, non c'è coraggio che è diverso. Vedo allenatori e dirigenti che prima di far giocare un 2002 si fanno il segno della croce o vanno a farsi benedire. Non catalogo i giocatori in base all’età, ma in base alle qualità: se sono forti, sono forti sia da giovani che da vecchi. Per me esistono solo forti e scarsi".