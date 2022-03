Ryan Friedkin festeggia a cena la vittoria della Roma al derby – VIDEO

Il numero 2 giallorosso durante una cena con gli amici arrivati dagli States per l'occasione si è mostrato molto euforico per la vittoria deli giallorossi nel derby

L’esultanza allo stadio, una cena con gli amici, un “Go Roma” che non sarebbe una notizia per un vice presidente ma lo è quando il vice presidente stesso è Ryan Friedkin, molto riservato, come suo padre, e restio a mostrarsi in pubblico. Ma il derby può tutto e per questo, per la prima volta, Ryan Friedkin si mostra euforico dopo la vittoria contro la Lazio. Il vice presidente romanista si è concesso dopo il fischio finale una cena in compagnia degli amici di sempre e proprio loro lo hanno immortalato e ripreso. Le storie di Ryan sono state pubblicate dai profili di Bill Perkins e Jeff Gross, entrambi appassionati di poker come lo stesso Ryan, insieme alle famiglie. La location? Un ristorante di sushi in centro dove la comitiva è andata subito dopo la partita. Prima, però, c’era stato il tempo anche di una foto con papà Dan ancora all’Olimpico. Anche lui, come il figlio, sorridente, senza mascherina e con il sorriso orgoglioso e soddisfatto.