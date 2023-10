Rui Patricio: “Vittoria importante. Non sento le critiche penso a fare il mio lavoro”

Le parole del portiere giallorosso: "Come ho detto, la cosa più importante è vincere, non importa il minuto. Oggi è stata difficile contro una squadra che ha giocato molto bene però abbiamo vinto"

Queste 4 vittorie vi rilanciano per la Champions? "Dobbiamo fare il nostro lavoro sempre bene e dobbiamo continuare così con le vittorie. Oggi è stata difficile ma abbiamo vito che p la cosa più importante per noi".

Cosa significa vincere al 90esimo? "Come ho detto, la cosa più importante è vincere, non importa il minuto. Oggi è stata difficile contro una squadra che ha giocato molto bene però abbiamo vinto".

Stai in porta in modo sereno. Come vivi il fatto che molti vorrebbero cambiare il portiere della Roma? "Penso solo a fare il mio lavoro. Gioco da tanti anni, questo è l'importante. La vedo così".